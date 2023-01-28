今晨最低溫6.6度！全台凍蕃薯 寒流發威至下週一才減弱
中央氣象局表示，今（28）日受寒流影響，天氣非常寒冷，今晨本島平地最低溫出現在桃園的6.6度，各地都有局部10度以下低溫，臺南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北臺灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比昨天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。
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另外水氣減少，除了基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴；北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪的機會，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑現象。東北風明顯偏強，桃園至臺南、東部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
氣象局針對全台發布低溫特報，今日至明日寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號，請注意防範。高雄市、屏東縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號，請注意。
下週日寒流持續影響，夜間、清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，白天高溫較前一天高，但北臺灣仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下週一至下週三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。下週四、下週五東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：倪浩軒）