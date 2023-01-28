焚可蘭經掀怒火　美示警土耳其「西式場所」有恐攻風險

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美國駐土耳其大使館今天透過官網示警後續效應指出，恐怖分子可能在給予極少警告或於無預警的狀況下，鎖定教堂或西方人士經常造訪的地點發動攻勢。
大使館呼籲當地公民於西方人士經常往來的地點保持警覺、低調，及避開人潮等。
黃志揚晚間對中央社指出，基於最近歐洲國家發生焚燒可蘭經事件引起伊斯蘭教徒群情激憤及相應的抗議行為，已注意到一些外國駐土耳其大使館發出通知，提醒旅居土耳其的國民特別注意最近可能會發生臨時起意攻擊西方人士的事件，甚至可能有恐怖攻擊行動。
黃志揚說，代表處持續關注情勢發展。針對這些外國大使館的警示，雖然代表處沒有獲得任何明確的資訊或是來自土耳其政府的通知，但還是呼籲民眾審慎以對，注意當地新聞事件，避免出入西方人聚集的地方如教堂及相關購物商場等。
他提醒於公眾場所及搭乘大眾運輸工具時也低調行事，提高警覺，隨時注意身旁情況，以利即時反應。
黃志揚請民眾切勿驚慌或過度解讀，甚至過度反應而對外散播不實訊息，以免招惹不必要的困擾。
土耳其大選將至，黃志揚說，近來各項政經社會議題都會引起不同黨派支持者廣泛熱烈討論，尤其宗教議題更是敏感，建議民眾採取尊重多元意見的立場，切勿公開批評土耳其政治及宗教相關情事。（編輯：馮昭）1120128