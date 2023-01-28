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春節期間全球股市漲！謝金河曝台股開盤「1產業先反彈」

▲近期恰逢農曆春節，台北股市於17日封關，並從18日一路休市至29日，一共休市12天也創下歷史紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期恰逢農曆春節，台北股市於17日封關，並從18日一路休市至29日，一共休市12天也創下歷史紀錄。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

近期恰逢農曆春節，台北股市於17日封關，並從18日一路休市至29日，一共休市12天也創下歷史紀錄。不過財信傳媒董事長謝金河則表示，春節這段期間，全球股市紛紛上漲，同時指出「1產業」將在台股開盤時領先反彈。

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「科技股長夜將盡？」謝金河今（28）日在臉書發文表示「春節年假即將結束，這段期間，全球股市紛紛上漲，對於兔年的台股紅盤有加分效果！值得關注的是，今年可能是豬羊變色的一年，去年最慘烈的，今年可能大翻身，去年好的，今年會休息。」

謝金河同時透露，最有代表性的是去年跌幅超過70%的Tesla及Meta，去年做多Tesla的散戶大賠3000億美元，Tesla最慘跌至101.81美元，市值剩下3217億美元，這個時候市場又流行放空Tesla，説「如果想賺錢，沽（放空）Tesla不失為好選擇！」元月6日，Tesla空倉增加到7900萬股，股價也跌到最低，「我們常說窮寇莫追！散戶做多賠大錢，跌到谷底又回頭加碼放空，單是這個月，Tesla軋空頭，猛然從101.83大漲到180.68美元，漲幅高達77.47%。如果高檔做多，低檔放空，恐怕斷頭離場了。另一個是Meta，最慘跌到88.09美元，現在拉升至152.19美元，已經漲了73.7%。先前大跌的Nvidia，這次從108.13又狂奔到206.28美元，拉出90%漲幅，市值超過tsmc，已經到5010億美元。台積電收在93.3美元，從最低59.43美元已經彈升57%。」

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
謝金河認為「去年是半導體及科技股大肅殺的一年」，美國前6大科技公司市值少5兆美元，連最具代表性的是Ark的女股神Cathie Wood也一敗塗地，「木頭姐這兩年被市場殺戮，氣到満嘴吐髒話。」

而台股休市期間，謝金河觀察到科技股領軍上揚，Nasdaq漲4.75%，Nasdaq100漲5.25%，費城半導體指數上漲4.91%，都明顯強過道瓊工業指數只微漲0.2%。大家把月線指標攤出來看，半導體及科技股都在最低點交叉，這是好的開始。因此他也預測「接下來會全是景氣衰退，業績下滑的壞消息，不信邪的人會加碼放空，但跌深的股價會有抵抗力。台股開春，跌幅最深的半導體產業會領先反彈！」（編輯：潘毅）


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