裴洛西夫遭襲畫面公開！《華郵》分析：為平息陰謀論

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儘管員警立刻上前阻止，但受到攻擊的保羅已昏迷在血泊中，送醫後顱骨、右臂和手部，都因嚴重受傷而需要開刀。
美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）27日刊出專欄作家布萊克（Aaron Blake）的分析，說裴洛西丈夫遇襲事件，證明即使是生命受到威脅，謊言和影射留言仍會到處傳播，而影片的公開不排除是為了平息部分網友，甚至是共和黨議員及保守派提出的陰謀論。
報導提到，在裴洛西丈夫受襲後出現各種陰謀論，有人質疑開門的是在場的第3個人，還有人說玻璃看上去不像是被從外面打碎並闖入的，更有人質疑根本就沒發生過攻擊事件，一切都只是民主黨人為了期中選舉所玩的伎倆。而保羅在當下稱呼德帕佩「朋友」的舉動，也成為部分人士質疑2人關係不單純的依據，儘管那可能是保羅為了緩和緊張局面的權宜之計。
分析認為，雖然有些言論會出現，是因為一開始調查報告還不夠明確，但即使陸續有更多資訊，有心者依然不會停止懷疑。
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