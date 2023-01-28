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裴洛西夫遭襲畫面公開！《華郵》分析：為平息陰謀論

▲美國眾議院前議長裴洛西丈夫保羅（右），去年10月在住處遇襲的影片已經公開。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院前議長裴洛西丈夫保羅（右），去年10月在住處遇襲的影片已經公開。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／合報導

美國前任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫、高齡82歲的保羅（Paul Pelosi），去年10月在加州住處遭43歲男子德帕佩（David Depape）闖入，並持鐵鎚毆打受傷，震驚美國政壇。雖然保羅已康復出院、裴洛西也卸下眾議長一職，但法官如今裁定本案影片不需保密，保羅案發時遭鐵鎚猛攻的駭人影片公開於世。

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綜合外媒報導，德帕佩的目標本是裴洛西，但當時只有保羅在家，單獨與歹徒對峙，保羅趁著上洗手間的空檔偷偷報警；警方趕到後，從出勤警員隨身配戴的攝影機畫面可以看見，德帕佩拒絕放下鐵鎚，並突然高舉鐵鎚撲向保羅。

儘管員警立刻上前阻止，但受到攻擊的保羅已昏迷在血泊中，送醫後顱骨、右臂和手部，都因嚴重受傷而需要開刀。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）27日刊出專欄作家布萊克（Aaron Blake）的分析，說裴洛西丈夫遇襲事件，證明即使是生命受到威脅，謊言和影射留言仍會到處傳播，而影片的公開不排除是為了平息部分網友，甚至是共和黨議員及保守派提出的陰謀論。

報導提到，在裴洛西丈夫受襲後出現各種陰謀論，有人質疑開門的是在場的第3個人，還有人說玻璃看上去不像是被從外面打碎並闖入的，更有人質疑根本就沒發生過攻擊事件，一切都只是民主黨人為了期中選舉所玩的伎倆。而保羅在當下稱呼德帕佩「朋友」的舉動，也成為部分人士質疑2人關係不單純的依據，儘管那可能是保羅為了緩和緊張局面的權宜之計。

分析認為，雖然有些言論會出現，是因為一開始調查報告還不夠明確，但即使陸續有更多資訊，有心者依然不會停止懷疑。

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