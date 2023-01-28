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薛瑞元續掌衛福部、陳吉仲留任農委會？綠委大讚非常適任

▲陳吉仲是否留任農委會主委一職，受到各界關注。（圖／民進黨提供）
▲陳吉仲是否留任農委會主委一職，受到各界關注。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

前副總統陳建仁出任行政院長，將於本月31日上任，近來以疫後復甦為施政方向的「療癒內閣」團隊成員也陸續敲定，據指出，高雄市副市長史哲將出任文化部長。對此，高雄市的民進黨立委許智傑表示，期待史哲把高雄經驗帶動全國，讓文化產業成為台灣新藍海。

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▲史哲推動高雄藝文產業發展讓人印象深刻，預計將出任新內閣團隊的文化部長一職。（圖／翻攝自史哲臉書）
▲史哲推動高雄藝文產業發展讓人印象深刻，預計將出任新內閣團隊的文化部長一職。（圖／翻攝自史哲臉書）
對於史哲將出任文化部長，同樣來自高雄的許智傑說，史哲是文化人、點子王、也是文宣高手，去年高雄燈會無人機大爆場、文博會首次到高雄產值創新高，其對文化產業的專業無庸置疑。許也表示，期待史哲把高雄經驗帶動全國，讓文化產業成為台灣新藍海。

至於衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲是否留任仍未定，許智傑表示，只要問問衛福部跟農委會的公務員，幾乎人人都稱讚這兩位首長非常認真且專業，對業務熟悉度相當高，是非常適任的人選，希望在野黨別為反對而反對，應該要給認真又有能力的政務官更多支持才對。

▲陳時中競總今日成立，衛福部長薛瑞元到場力挺，象徵防疫台灣隊大團結。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲衛福部長薛瑞元是否續任，有諸多正反評價。（圖／記者葉政勳攝）
民進黨立委王定宇則說，陳建仁內閣有展現新的氣象，也有承先啟後的意味。因此行政院秘書長李孟諺留任，可以輔佐新任正副院長陳建仁、鄭文燦，達到經驗傳承與施政延續；另外大量女性閣員也是進步象徵，體制內的升遷、年輕化、都是好事。

至於農委會來說，只要在地方跑，都可以聽到農民肯定陳吉仲很稱職，既專業又熱心，反應快速，貢獻很大，也有前瞻布局，留任符合多數農漁民想法。

至於薛瑞元，王定宇說，衛福部從食安、社會福利、防疫成效等層面看來，表現確實相當不錯，留任是對整個團隊的肯定，與其看到個人特質，倒不如注重團隊整體表現。

▲許智傑表示，（圖／許智傑辦公室提供）
▲許智傑認為，薛瑞元與陳吉仲非常適任。（圖／許智傑辦公室提供）

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