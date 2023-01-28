內閣傳薛瑞元、陳吉仲留任 藍委批「意識形態無能內閣」
總統蔡英文昨（27）日在總統府召開記者會，宣布新任閣揆為前副總統陳建仁。而陳建仁的內閣團隊名單也逐步公布，而其中傳出衛福部長薛瑞元及農委會主委陳吉仲皆留任，也讓國民黨立委們表達不滿，不僅王鴻薇批評兩人都不適任外，賴士葆也直呼內閣名單是「意識型態無能內閣」，越改越糟。
記者丁上程／台北報導
國民黨立委賴士葆今（28）日表示，陳建仁號稱是溫暖內閣，結果卻留任在立法院常與立委大小聲的花敬群、薛瑞元、與陳吉仲等人，以及任內三次大停電的王美花及斷交連連的吳釗燮，加上罷韓總舵手史哲擔任文化部長等，「這說明陳內閣就是如假包換的蘇貞昌吵架與鬥鷄內閣2.0版，與意識型態無能內閣，愈改愈糟！」
國民黨立委王鴻薇則表示，薛瑞元是繼任前衛福部長陳時中，但說話卻充滿政治性爭議，不僅在台北市長選舉時，幾乎是陳時中的發言人，甚至還嗆鴻海集團創辦人郭台銘，是BNT疫苗的業務代表，甚至在立法院反質詢、嗆聲在野黨立委，「原傳出要離任，現在又被留任，難道陳建仁認為薛瑞元的上述表現適任嗎？」
而針對農委會主委陳吉仲可能留任，王鴻薇則說，陳吉仲的爭議非常多，任農委會主委時間雖然非常長，建樹不多反而爭議不斷，此外很多農漁民因為中國大陸設下很多關卡，無法讓台灣的農漁產品進口，「但卻看到陳吉仲似乎束手無策，本來還說要推銷農產品，如今看起來也毫無成效，這樣為什麼被留下來？」