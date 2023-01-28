恐與中國在2025年開戰！美空軍上將備忘錄曝光

美空軍機動司令部（Air Mobility Command, AMC）的米尼漢上將（Mike Minihan），近日向下屬送一份備忘錄，聲稱美中之間很可能在2025年爆發戰爭，要求軍官們做好準備。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，米尼漢在備忘錄中寫道：「我希望我是錯的，直覺告訴我（中美）在2025年會有一戰。」理由是美國和台灣都會在2024年舉行總統選舉，屆時美國將「分心」，北京不排除會趁勢採取行動；因此他制訂了準備目標，包括建立一個強化、準備就緒、整合且靈活的聯合部隊機動小組，隨時準備在第一島鏈內作戰並取勝。
米尼漢在發給空軍機動司令部指揮官的備忘錄中，要求對方於2月28日前報告備戰狀況，並指示AMC官兵在2月加強打擊，更新個資和緊急聯絡人；並在3月考量個人事務，以及是否計畫造訪服役基地的法律辦公室，確保在法律上已經準備就緒。
此外，米尼漢也預估，中美之間可能爆發商用無人機群衝突，而KC-135空中加油機部隊也將交付100架現成尺寸和類型的無人機，指示部隊準備好運送作業。
報導指出，美軍空中機動司令部擁有約5萬名軍人和500架飛機，負責運輸和加油。
不過，雖然AMC發言人證實有這份備忘錄存在，但目的是讓部隊針對可能的未來衝突做準備；美國國防官員也強調這些是米尼漢的個人說法，不代表美軍對中國的意見。