春節連假接近尾聲！王國材視察松機、桃機疏運

我是廣告 請繼續往下閱讀
民航局指出，疏運期間雖有部分小離島（蘭嶼、綠島、七美）因天候不佳有航班取消情形，但經航空站宣導改搭船班或於天候正常後以隔日航班疏運，皆無滯留旅客，整體國內線航空疏運情況良好。此外，松山機場國際及兩岸航線在春節期間共飛航192架次，載運近3.5萬人，平均載客率約78%。
王國材慰勉工作人員時，也提醒同仁，春節為國人重要假期，隨著年假接近尾聲，疏運工作尤為重要，除應掌握各航空站旅客動態，適時協調航空公司增開加班機或啟動疏運應變計畫外，亦應持續加強各項安全查核並協調CIQS、航空公司、地勤作業單位及商業服務業者，備妥足夠作業能量，以提供旅客安全完善之旅運服務。
在國際航線部分，桃園機場預估今日客運量約為8萬4,799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間最高峰日，王國材在桃園機場公司董事長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人陪同下，先後視察桃園機場塔台及營運控制中心等處，詳細瞭解航機運作、出入境與檢疫措施及聯外交通等運作情形。
機場公司統計，今年春節疏運起始日至初五（26日）平均每日客運量為71,010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將達880,296人次，航機起降4,768架次。
王國材表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗過去桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務、交通運輸等應變能量。他並針對未來機場發展走向、園區用地規劃等議題與林國顯、黃麗君進行討論與意見交流。