高捷小港林園線行經三大產業園區 年產值逾1.52兆
行政院111年9月核定總工程經費逾533億元的高雄捷運小港林園線後，市府捷運工程局陸續辦理招標發包作業，今（112）年1月已完成「RLT01標軌道統包工程、「RLM01標機電系統(含能源調度中心) 統包工程」評選作業，朝119年完工通車目標前進。
記者蔡佳宏／高雄報導
小港林園線總長約11.59公里，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留之隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段~沿海路二段，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，設置7座車站，分別為地下車站6 站、高架車站 1 站，可服務南高雄地區，串連南北產業園區與高雄國際機場，帶動各區均衡發展，每年可服務上百萬觀光遊憩旅次。
捷運局表示，小港林園線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，透過串聯台積電等南部半導體S廊帶，啟動石化產業轉型升級，邁向高值化發展。
此外，小港林園線將配合國家住宅政策，以「捷運場站聯合開發，輔以 TOD 發展規劃」，納入社會住宅規劃及考量，以便在引入人口、產業進駐發展同時，以利周邊產業園區之員工可以就近居住及工作。
捷運局說，小港林園線可提供市民更優質的大眾捷運、提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段，在行政院核定同意興建後，已陸續展開設計及工程採購，全力推動小港林園線及周邊開發，期能如質、如期的在119年完工通車。