2023新北燈會熊猴森樂園美翻天　新年萌兔拍不完

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展區萌兔美拍不完 星光大道光廊表演節目豐富
除了各燈區各種造型嗎萌兔好拍好看，星光大道光廊還有豐富表演節目，包括陸爸爸說故事、身聲劇場、巧虎歡樂遊世界、企鵝家族、MOMO家族、舞工廠踢踏舞、馬戲之門、好想兔見面會、缺席舞團、多位街頭藝人及媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團遊行踩街，與民眾近距離互動，為燈會現場帶來滿滿歡笑聲。
其中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出，「迎賓燈區」融入現場光環境呈現不同的風貌；「育樂後花園」以新北知名景點設計4本立體書；「開運萬事屋」有濃濃年味，祝福大家心想事成擲聖筊、財源廣進求好籤；「搗蛋樂園」互動燈區踩踏地燈就會亮燈及發出樂音，最適合帶小孩來放電。
濃濃東洋風情 日本9縣市10作品共同點亮新北
特別的是，國際燈區首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，懸掛於柱體間的是Tokyo品牌標幟的藍白燈籠及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕，展現東京多元的都市魅力。另國際知名建築大師隈研吾，特將北海道第一高峰「旭岳」融於作品當中，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，共同點亮新北，一踏進神社入口就可感受濃濃東洋風情。
逛燈會嘗美食還可手作體驗 假日表演活動週週精彩
此外，捷運局的三環六線大型Q版列車氣球寶寶、文化局「重光陣列」，另還有交通局及景觀處等裝置藝術也吸引許多民眾拍照打卡。燈會現場還有開運美食市集100攤，也是人潮不斷，其中「手信坊」將現場佈置日式風情，原民局也打造濃濃原民風情的手作坊提供體驗，相當吸睛。
燈會自1/26展演至2/12，期間年節及假日除加碼自拍相片汽球活動，每日限量150份，讓民眾帶回滿滿燈會回憶。
鬧元宵 1月29日首發新北「好運兔」小提燈3000份
春節過後緊接著就是元宵節，民政局也安排1月29日下午也於燈會現場首發新北「好運兔」小提燈。圓潤身形、繪有幸運草圖案的好運兔，寓意幸運幸福、多子多孫，事事圓滿，共兩款造型玩法多變化，一款可當提燈及造型兔帽，抽拉前腳兔子耳朵就會前後擺動，另一款可在聚寶盆中種蘿蔔，採收好彩頭，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具，走到哪玩到哪，並延續以現有手機、手電筒等燈具做為光源，兼顧環保、傳統及趣味。
還有，限量的特別版「開運兔寶寶」小提燈，身著財神裝、手持金鏟子，象徵「兔吉利來（鏟（凸）錢進來）」把錢鏟進來，還結合存錢筒玩法，財氣滿滿外，也祝福大家好運(好孕)跟著來，兔年賺飽飽。
29日小提燈活動包括下午2點30分開始提供限量150個空白小提燈彩繪，讓親子發揮創意設計專屬自己的獨特提燈；下午4時30分起於燈會服務台發送好運兔小提燈，限量3,000個，並邀請紙藝大師洪新富老師現場組裝教學，喜歡新北好運兔小提燈的大小朋友，趕快來逛燈會拿提燈。
另外，特別版「開運兔寶寶」小提燈將在2月4日晚上7時30分於新北燈會服務台現場發送，限量1,000個。並請出懷有兔寶寶的民政女神廖庭瑩代言，祝福市民朋友兔年好運滿厝邊，開孕寶寶喜臨門。
(新北市民政局廣告)