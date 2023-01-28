一連三胎都生男！蔣萬安不排斥第四胎：想知道包生女秘訣
台北市長蔣萬安於農曆春節期間迎來「三寶」，昨（27）日晚間也在臉書上公布喜訊。而今（28）日下午蔣萬安接受媒體訪問時，喜悅之情也溢於言表。被問到一連三胎都是男生，是否有「包生男」的秘訣？蔣則笑著表示「現在比較想知道有沒有包生女的秘訣」透露不排斥生第四胎，不過得先讓太太好好休息。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日下午接受媒體訪問時，表示太太目前仍在醫院休養，之後會轉移到月子中心繼續坐月子。蔣萬安也表示，非常感謝醫院的醫師與護士團隊對於太太與三寶的照顧，而太太因為是自然生產，所以目前恢復狀況也非常良好，接下來就是對於三寶的照顧，以及太太坐月子期間的飲食與照護，讓身子可以健康恢復。
至於針對「三寶」取名部分，蔣萬安也透露目前還沒有想好，「主要是這個孩子很特別，因為是在去年疫情期間太太懷孕，太太也在懷孕期間陪著他四處奔波、打選戰。」蔣萬安說，現在孩子出生了，會希望好好跟太太選一個特別的名字給三寶。
現場記者則追問，一連三胎都生男生，是否有「包生男」的秘訣？對此蔣萬安則笑著表示「現在比較想知道有沒有包生女的秘訣」似乎不排斥再生第四胎。「先讓我太太好好休息，我想三個孩子真的會讓我們忙一陣子。」蔣萬安說，現階段最重要的就是太太的身體能夠盡快復原，也希望剛出生的三寶能夠受到很好的照顧。