汪小菲聚會上「撲倒辣妹狂吻」 狗仔喊話張穎穎清醒一點
藝人大S離婚汪小菲後，汪小菲頻被爆婚內出軌，期間媽媽張蘭也不斷開直播痛批大S一家，大年初五看到大S與具俊曄的合照後，還直批噁心。而當時不斷爆料汪小菲的狗仔葛斯齊，今（28）日開工，直接曬出3張汪小菲與辣妹的親密照。
記者侯家瑜/綜合報導
從曝光的照片可以看到，汪小菲現身酒店或是KTV，激吻著一名長髮女孩，另一張則是直接撲倒一位長髮女孩，毫不客氣地親下去，而女方的手也十分調皮，試圖環抱汪小菲，最後一張同樣是汪小菲在一場歡樂局，疑似與身旁的女孩牽手。
葛斯齊暗酸汪小菲：「小時候媽媽常說男生要懂得尊重女孩，常嚇唬我不能隨便和女生親吻，親親會讓女孩子懷孕，後來我長大了，知道媽媽只是要我明白親密動作是要負責任的。」
葛斯齊不滿大年初六，張蘭口口聲聲談2018年的荒唐事，卻一張照片證據都丟不出來，影射也拿出一點事證，他氣憤地喊：「不讓妳看看照片妳可能不知道，大S懷第三胎正好也是我拍的，就在2017/5/20，那時牽著大S的人可是妳家汪公子（汪小菲），妳可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢！」還喊話張穎穎：「張穎穎，除了懷孕照，這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊！快醒醒吧！不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎？」貼文公開後引發熱議，不少網友痛批汪小菲「噁心」，而汪小菲目前則尚未做出回應。
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