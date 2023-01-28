「最噁諧星」單身15年結婚了！竟爆違反合約 慘賠14億元
46歲日本搞笑藝人田中卓志，過去經常在綜藝節目《男女糾察隊》中現身，並擔任全場女性來賓唾棄的對象，做足節目效果，因而擁有「最噁諧星」封號。不過，私底下的他非常隨和，人緣超好，廣受各大節目喜愛，沒想到單身15年的他，26日突然宣布結婚，意外震撼日本娛樂圈。
娛樂中心/綜合報導
綜合日媒報導，田中卓志26日在個人的廣播節目上，與另一位成員山根良顯報告，自己已經在今年元旦時求婚成功，並在22日與女友完成結婚登記。有知情人士透露，女方是一位30多歲的普通上班族，是在10年前一場聚餐上認識的，直到3年前去看舞台劇時，兩人才意外重逢，由田中卓志主動告白，2021年正式交往。
此外，田中卓志也在個人IG上宣布喜訊，同時也提到他和另一位諧星小林劍道的「地獄合約」，原來兩人曾組成「無法結婚聯盟」，並在節目上簽下該合約，內容為如果田中卓志比小林劍道早一步結婚，就必須支付對方14億元日幣（大約3.33億元新台幣）的違約金。
如今，田中卓志真的違約了，還幽默在貼文中寫下：「以後會更努力工作償還債務！」也讓粉絲們笑到不行，紛紛期待「還債」後續。（編輯：詹鎰睿）