寒流發威凍全台！氣象局示警「非常寒冷」 回暖得等這天
春節假期的最後一天依舊是冷颼颼，根據中央氣象局的預報指出，今(28)日至明(29)日受寒流影響，各地天氣依舊是「非常寒冷」的氣候，容易出現10度以下氣溫，並於全台持續發布低溫特報，今(28)日臺中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，預計下週一(1/29)開始隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，到了下週二、三普遍都有回升至20度以上，但日夜溫差變化明顯，民眾還是要特別留意，並注意保暖！
記者周淑萍/綜合報導
氣象達人彭啟明指出寒流持續影響，連假尾聲氣溫仍寒冷，週日(1/29)仍是受寒流影響，不過在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。西半部地區受輻射冷卻作用，清晨仍是會下降到10度左右，局部空曠地區、近山區更是有7-8度的可能，所幸白天受日照加溫，氣溫也會明顯上升，日夜溫差變化大。
而北、東部清晨也會有10度左右的低溫，不過雲量較多白天受日照加溫的幅度有限，高溫大致在15-17度。建議大家在連假尾聲的兩天，出門走走還是要多注意保暖，避免受寒。下週一(1/30)到下週三(2/1)隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預期到了下週二、三普遍都有回升至20度以上的好天氣，但還是要留意清晨的輻射冷卻作用，還是會出現11-13度的低溫，日夜溫差變化明顯。