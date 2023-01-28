好市多賣遮陽亭9.8萬元！漲56%比房價還狂 超神用途曝光
不只房價飆漲，連好市多戶外遮陽亭也狂漲？去年2月初次在賣場亮相就引發網路熱議的「戶外遮陽亭」，當時賣場價最低至6萬2999元，還獲眾人稱讚比做鋁門窗還便宜，沒想到隔不到一年，戶外遮陽亭就漲到9萬8249元，價格足足差了3.5萬元、漲幅高達56%，且還真有人曬出實際使用照片，超神用途讓眾人嘩然。
記者黃韻文/綜合報導
好市多不只以量制價，什麼都賣也不奇怪，像是現成的「戶外遮陽亭」。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有網友分享新品目擊，正是12×16呎戶外遮陽亭，商品尺寸長488公分、寬366公分、高299公分，讓原PO訝異表示：「有夠大酷斃了，到底什麼樣的人才可以買一組這個放庭院啊？」
根據好市多線上購物資料顯示，該款戶外遮陽亭採四面網紗透光設計，可透自然光且通風、防蚊蟲，而屋頂及支架塗層也能耐風雨，不只是大型辦家家酒玩具。各地網友陸續回報，新莊店、汐止店、新竹店、高雄店現場都相繼擺出實品展示，網友也笑稱：「終於有我買得起的房子了」，還有人開玩笑說主要銷售客群是台灣房東，「裝台冷氣說雅房出租」。
不過這款「戶外遮陽亭」還真有不少買家，有人曬出實際使用照片看傻眾人：「姊姊花蓮家剛好有庭院，比蓋一間來得便宜很多」、「朋友買了放公寓頂樓」、「我們鄰居有買，買來把狗養在裡面」、「仁武某議員候選人的服務處就用這個」。
只是除了用途很狂、連漲幅也很驚人，該款「戶外遮陽亭」其實並非近期新品，去年2月就曾在賣場開賣，當時現場特價最低至6萬2999元，根據BigGo歷史價格紀錄顯示，過去一年來線上價格是8萬6999元，但在今年1月20日起便漲至9萬8249元，高低價格相差最多達3.5萬、漲幅56%比房價飆漲還狂。