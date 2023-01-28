揭第二波人事！陳建仁留用蘇團隊14閣員 林右昌掌內政部
總統蔡英文昨日宣布，由前副總統陳建仁出任行政院長，以「疫後療癒」為施政目標，於本月31日上任。陳建仁近來持續徵詢內閣團隊人事，今（28）日晚間再度透過臉書，公布第二波新任內閣團隊，除了前基隆市長林右昌出任內政部長、高雄市副市長史哲出任文化部長、文化部次長蕭宗煌出任故宮院長外，包含衛福部長薛瑞元、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳、農委會主委陳吉仲等大批蘇內閣成員都留任。
記者黃宣尹／台北報導
陳建仁今日透過臉書公布第二波內閣名單，新任內政部長將是林右昌、文化部由史哲執掌、國立故宮博物院院長由文化部次長蕭宗煌出任，現任院長吳密察並未留任。
另外，陳建仁也公布14名留任閣員，包含教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署長張子敬、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、數位部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將・拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。
陳建仁說，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是這次組閣的原則，因此他用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事、為人民打拚。
陳建仁說，所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後，就會向國人同胞正式宣佈，讓大家團結一致，齊心打拚。