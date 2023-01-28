汐止行車糾紛！男持斧頭揮舞砸傷人 落網被逮遭函送法辦
本月23日，新北市汐止區發生一起行車糾紛，39歲的朱姓機車騎士，騎經汐科路、秀峰路口時，疑與51歲的李姓汽車駕駛發生行車糾紛，李男與對方理論時，竟拿出一把斧頭，作勢要攻擊朱姓騎士，朱男因用手阻擋，手臂遭斧頭握柄處打傷。李男打傷人後逃離現場，警方獲報後，於隔天24日談李男到案，訊後依恐嚇、傷害等罪，函送士林地檢署偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，兩造雙方當時在汐科路、秀峰路口疑因行車糾紛，隨後雙方又行至大同路二段，之後朱男的機車繞到李男的汽車前，不料卻看到李男拿出斧頭揮舞，朱男因用手臂阻擋，遭斧頭握柄處砸傷，立即表示要報警處理，李男一聽隨即落跑、駕車離開現場。
朱男之後自行前往醫院驗傷，又到汐止派出所報案，並將現場畫面提供給警方，警方調閱監視器，確認李男身分後，於24日將李男約談到案。李男向警方坦承有攻擊朱男，但辯稱並未用斧頭，警詢後，被警方依恐嚇及傷害罪嫌函送法辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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