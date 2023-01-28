壓軸走春！賴清德跑府城9廟　基層高呼2024台南再出總統

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「老市長」賴清德回到台南，所到之處人氣超旺，府城鄉親大排長龍領紅包，還有人舉起「支持賴清德守護台灣」的加油牌。黃偉哲在新營更帶領民眾高喊支持賴清德成為2024總統，賴清德則微笑和大家一起喊「好」。
賴清德致詞時表示，今天是正月初七，很高興這次為國家及人民祈福的活動回到了台南，他祈求神明保佑臺灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓全國人民早日過正常健康的生活，也祝願台南四時無災、八節有慶、市運昌隆，所有善男信女闔家平安、大賺錢。
賴清德說，台南是台灣文化首都，數百年來一代又一代、一天比一天更加進步，如何和國際連結讓台南更加繁榮發展，除了市民要共同努力打拚，他特別祈求神明保佑台南更平安、更順利、更加繁榮，讓所有台南市的鄉親父老都能感到幸福快樂。
賴清德表示，今天還有一個目的，就是要向台南鄉親拜年，發送蔡英文和自己共同聯名的一元福袋，祝福大家玉兔迎春、揚眉吐氣。
賴清德提到，目前很多國際機構說，台灣可能會和全球許多國家一樣受到不景氣的影響，但他認為，今年是癸卯兔年，卯時是早上5時至7時，象徵充滿希望的開始，兔子則是吉祥的動物，所以今年是充滿希望的一年，只要同心合作、共同打拚，一定能突破各種難關，成功達到目標。
與賴清德關係緊密的民進黨立委郭國文也出席行程，他提到，自己特別跟媽祖婆祈求保佑台灣人民明年選出一位可以保佑台灣、讓台灣國防越來越強、兩岸和平，同時可以帶領台灣拚經濟、顧民生的總統；他說，台南20多年前出過一位總統，期待明年可以出第二個總統。
被視為賴清德嫡系人馬的民進黨立委林俊憲說，今天賴清德回來，果然台南的鄉親熱情依舊，新的一年，台灣還有許多挑戰，民進黨也還有許多改革工作尚待完成，但有了大家熱情相挺，未來的路一定能順順利利。
同樣是賴清德子弟兵的民進黨立委林宜瑾也說，在後疫情時代，面對嚴峻的國際情勢和經濟挑戰，台灣一定要選出一位能守護和平、接軌國際、並且帶領台灣經濟向前進的總統人選，所以明年大家一起支持賴清德，讓台南再出一位總統。