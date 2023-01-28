姜東昊深情開唱藏「浪漫彩蛋」！自爆來台灣最想吃牛軋餅
▲「白虎」姜東昊睽違3年，以歌手的身分來台演唱。（圖／記者陳思誼攝）
娛樂中心/綜合報導
｜ 2023-01-28 21:24:04 2023-01-28 21:34:37
南韓歌手「白虎」姜東昊，今（28）日來台舉辦個人演唱會，並以一身帥氣的全白西裝現身，宛如白馬王子一般給歌迷們滿滿的驚喜，除了新歌、經典歌曲以外，還特別帶來周興哲的《永不失聯的愛》，更用中文對歌迷們深情告白，帶大家提前度過浪漫的情人節。
睽違三年再次來台的姜東昊，這次特別選在農曆大年初七來台表演，並將演唱會主題定為「Honey DAY」，要跟大家共度甜蜜的日子，並帶來5首新歌包括《LOVE BURN》、《BAD 4 U》、《No Rules》、《Festival in my car》、《Wanna go back》，更把先前在團體時的經典精華《DRIVE》、《Hello》、《NEED IT》、《If we》、《VVITH》一次唱好唱滿，讓現場粉絲聽到耳朵懷孕。 更讓台灣粉絲貼心的是，姜東昊還特別加碼獻唱周興哲的《永不失聯的愛》，展現苦練1個月的中文成果，也用中文甜甜地對歌迷們喊話，「晚安」、「你們好」、「大家好我是白虎」、「我很好！」讓台下粉絲尖叫聲四起，甚至還直接告白：「我很想你們，我愛你們！」 ▲譽有「中文天才」的姜東昊，特別獻唱《永不失聯的愛》給大家驚喜。（圖／記者陳思誼攝）
姜東昊此行一共來台三天兩夜，也把握了這次旋風式訪台的時間，除了昨晚一到台北的第一站就跑到台北101看夜景及逛街外，更計劃在結束後一嚐他朝思暮想的台灣美食，還列了一長串美食清單，他笑說：「像是牛肉麵、芒果冰，很想念這些美食的味道，尤其是牛肉麵，上次來有台灣有吃到，太好吃了！」
有趣的是，到台灣的第一晚，姜東昊還興奮地在飯店開直播分享睽違3年訪台心情，透露自己這次最想吃的新的食物就是「牛軋餅」，他笑說：「工作人員有跟我推薦很有名的牛軋餅，而且他們打算店鋪一開就衝去買，讓我很好奇到底有美味，很想嚐一嚐！」（編輯：詹鎰睿）
▲姜東昊宛如白馬王子，陪大家度過浪漫的情人節。（圖／記者陳思誼攝） VIDEO