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幫霍建華布置慶生！氣球網紅曝「私下暖舉」：第一次遇到

▲幫忙布置場地的氣球網紅（左）分享，霍建華私下非常暖心，不僅幫忙顧小孩，還大方給他紅包。（圖／翻攝造型氣球柯男FB）
▲幫忙布置場地的氣球網紅（左）分享，霍建華私下非常暖心，不僅幫忙顧小孩，還大方給他紅包。（圖／翻攝造型氣球柯男FB）

娛樂中心/綜合報導

43歲男星霍建華，昨（27）日替太太林心如慶祝生日，並且精心安排一場生日趴，讓大家看了十分羨慕。不過，負責場地氣球布置的網紅「柯男Conan」就小小分享，其實私底下的霍建華非常暖心，不僅幫忙他照顧小孩，還大方給了3份大紅包，讓他驚喜直呼，「還是第一次遇到！」

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氣球造型師柯男，在社群平台上PO文分享「如此親切的藝人！」他說，在接到案子前，是沒有預期會遇到任何藝人，主要都是跟餐廳的老闆助理溝通，「而最終內容，是在活動前兩天才定案好，當時我人還在南部過節，而春節期間一堆廠商都沒有營業，什麼都要自己來，活動前一天趕回台北後，趕緊手工DIY，包含牆上的RUBY霓虹燈、我姐黏的棉花牆，我應該是台灣第一個嘗試這樣的布置風格。」

沒想到當天做到一半，「我看到熟悉的臉孔，居然是霍建華本人！」更暖心的是，由於姐姐是帶小孩來幫忙，霍建華一看到後就非常親切地說：「氣球在那邊做會不會吵到他，不然你把推車推過來，我幫你顧小孩，我也有照顧小孩的經驗唷！」

▲林心如臉貼臉放閃霍建華。（圖／翻攝自林心如IG）
▲霍建華為了太太林心如的慶生派對，特別請柯男幫忙布置，也留給對方完美的印象。（圖／翻攝自林心如IG）
不僅聊天過程相當自然，一問能不能合照，霍建華也是爽快答應，而且還貼心地說，「我來幫你拿手機，你抱著小孩就好了。」結果拍完照後，霍建華就突然拿起一份紅包給小孩子，「新年快樂唷！」讓柯男他們非常驚訝。

柯男提到，霍建華不只稱讚他們氣球布置，完工後還特別端出3份紅包，「春節我知道你們很辛苦要出來工作做這些，這是一定要給你們的！」這讓柯男忍不住分享，「本來我以為可能是意思意思給個紅，六百元之類的，結果回去看才知道…一包都是給兩千，真的很大方！我遇過的藝人也不少，但會幫忙顧小孩，還是第一次遇到！總之覺得今年好運要來了。」

▲幫忙布置場地的氣球網紅分享，霍建華私下非常暖心，不僅幫忙顧小孩，還大方給他紅包。（圖／翻攝造型氣球柯男FB）
▲柯男開心秀出霍建華親手包的大紅包，直呼「今年要大好運了！」（圖／翻攝造型氣球柯男FB）
貼文曝光後，立刻湧進上萬名網友按讚，紛紛留言「能見到皇上真好」、「很親切沒架子的明星，推爆長得帥又疼老婆愛家的男人，不給讚不行」、「乾隆皇帝果然大方又大氣，你們賺到啦！」就連林心如也來留言致謝：「謝謝你們！」讓柯男受寵若驚，「謝謝心如姐！幫我帶了一波流量。」（編輯：詹鎰睿）


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