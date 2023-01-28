幫霍建華布置慶生！氣球網紅曝「私下暖舉」：第一次遇到

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沒想到當天做到一半，「我看到熟悉的臉孔，居然是霍建華本人！」更暖心的是，由於姐姐是帶小孩來幫忙，霍建華一看到後就非常親切地說：「氣球在那邊做會不會吵到他，不然你把推車推過來，我幫你顧小孩，我也有照顧小孩的經驗唷！」
不僅聊天過程相當自然，一問能不能合照，霍建華也是爽快答應，而且還貼心地說，「我來幫你拿手機，你抱著小孩就好了。」結果拍完照後，霍建華就突然拿起一份紅包給小孩子，「新年快樂唷！」讓柯男他們非常驚訝。
柯男提到，霍建華不只稱讚他們氣球布置，完工後還特別端出3份紅包，「春節我知道你們很辛苦要出來工作做這些，這是一定要給你們的！」這讓柯男忍不住分享，「本來我以為可能是意思意思給個紅，六百元之類的，結果回去看才知道…一包都是給兩千，真的很大方！我遇過的藝人也不少，但會幫忙顧小孩，還是第一次遇到！總之覺得今年好運要來了。」
貼文曝光後，立刻湧進上萬名網友按讚，紛紛留言「能見到皇上真好」、「很親切沒架子的明星，推爆長得帥又疼老婆愛家的男人，不給讚不行」、「乾隆皇帝果然大方又大氣，你們賺到啦！」就連林心如也來留言致謝：「謝謝你們！」讓柯男受寵若驚，「謝謝心如姐！幫我帶了一波流量。」（編輯：詹鎰睿）