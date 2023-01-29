收假透心涼！今晨4.5℃冷爆 明起寒流減弱注意日夜溫差
中央氣象局表示，今（29）日受寒流影響，雖然環境偏乾，風速減弱，今晨平地最低溫落在苗栗縣頭屋只有4.5度，在雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會，感受相當寒冷，請多注意保暖。白天高溫上，北部及宜花溫度略為回升，落在15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估可以來到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。
編輯中心/綜合報導
氣象局持續發布低溫特報，寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日臺南以北、南投、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號），請注意。
週一至週三（30日至2月1日）寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。
週四至週六東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
5日仍受東北季風影響，6日起至7日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，6日、7日各地早晚天氣仍較涼；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：倪浩軒）