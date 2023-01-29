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春節10天連假結束！國道北上湧車潮、5地雷路段曝

▲春節10天連續假期今（29）日是最後一天，國道北上將湧現車潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲春節10天連續假期今（29）日是最後一天，國道北上將湧現車潮。（圖／記者葉政勳攝）

記者李琦瑋／台北報導

春節10天連續假期今（29）日是最後一天，國道前兩天已有不少車流北上，今天仍以北返車潮為主，高速公路局公布今天5大地雷路段，皆為北向路段，除國5北向宜蘭至坪林路段從上午9點起開始壅塞外，其餘皆為下午開始壅塞，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

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高公局表示，昨天全日交通量為107.3百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，昨天下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統-湖口、大雅-台中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林，全國道大致於下午6點後恢復正常。

至於今天0至5點交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均的1.7倍；預估今天交通量為95百萬車公里。稍早全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為8.3百萬車公里。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林路段，從上午9點壅塞至下午5點；下午重點壅塞路段，北區包括國1北向苗栗-湖口路段、國3北向關西-大溪路段，約從下午3點壅塞至6點；中區包括國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興路段約從下午4點壅塞至6點。建議北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

今天相關疏導措施包括下午3點至晚間8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

至於省道路況，公路總局表示，截至上午9點為止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，除返回工作地外亦伴隨把握最後時機出遊車潮，主要幹線（如台9線蘇花公路、南迴公路）外，銜接國道部分（如台9線接國5頭城交流道、台86線接國3關廟、台18線接國3中埔）預估也有車多壅塞情形，請用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。

省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

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