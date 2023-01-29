春節10天連假結束！國道北上湧車潮、5地雷路段曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於今天0至5點交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均的1.7倍；預估今天交通量為95百萬車公里。稍早全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為8.3百萬車公里。
高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林路段，從上午9點壅塞至下午5點；下午重點壅塞路段，北區包括國1北向苗栗-湖口路段、國3北向關西-大溪路段，約從下午3點壅塞至6點；中區包括國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興路段約從下午4點壅塞至6點。建議北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。
今天相關疏導措施包括下午3點至晚間8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
至於省道路況，公路總局表示，截至上午9點為止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，除返回工作地外亦伴隨把握最後時機出遊車潮，主要幹線（如台9線蘇花公路、南迴公路）外，銜接國道部分（如台9線接國5頭城交流道、台86線接國3關廟、台18線接國3中埔）預估也有車多壅塞情形，請用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。
省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。