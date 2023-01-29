批陳建仁「鬥雞內閣」 趙少康點名這2人：新瓶裝舊酒
總統府日前拍板由前副總統陳建仁組新內閣，並陸續公布名單；其中，常與在野黨言語交鋒的農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元皆獲留任，引發國民黨立委反彈。對此，中廣董事長趙少康也痛批是「新瓶裝舊酒」，還是個「鬥雞內閣」，一點聞不到溫暖的味道。趙少康也諷總統蔡英文留任陳吉仲、薛瑞元，就知是口是心非，根本沒要和解、團結。
記者翁子竣／台北報導
趙少康表示，民主政治的精神就是要尊重少數，就算執政黨表決一定會贏，也要讓在野黨把話說清楚，這是最起碼的要求，否則就是民主獨裁。他提到，上次總統大選，前高雄市長韓國瑜拿了40%選票，最新的九合一選舉，在野黨拿了60%的選票，民進黨怎可以對國民黨不理不睬，視40%到60%的選民於無物？
趙少康質疑，民進黨的部會首長怎麼可以在國會對在野黨的立委那麼粗魯無禮？民進黨真的了解民主的精神嗎？還是「一朝權在手，便把民主拋」？他更批評，蔡英文嘴巴說團結，光是留用陳吉仲、薛瑞元，就知道她口是心非，根本沒有要和解要團結的意思。
針對經濟部長王美花留任，趙少康也直言，為繼續發展綠能，理由十分牽強，台電、中油去年共虧損5000億，今年會虧損更多，還可以使用20年的核二廠二號機3月14日要被民進黨執行死刑除役，這樣的浪費民脂民膏，雖然蔡英文是罪魁禍首，但經濟部為虎作倀的表現難道沒有責任？
最後，趙少康說，任期只剩1年3個月，這個拖拖拉拉、拼拼湊湊組成的行政院，看不到蔡英文敗選後任何檢討改革的誠意，看到的只是爭奪權利、自我保護的醜態畢露。