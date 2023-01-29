睽違48天！國台辦解禁金酒輸陸　陳玉珍：已獲徹底解決

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上午會面過後，陳福海稍早表示，經過金酒公司與縣府團隊不斷地溝通與努力，今天上午福海與國務院台灣事務辦公室宋濤主任見面時，宋濤給了金門一個開春紅包，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，「自本月28日起，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區。」
陳玉珍指出，為求早日解決金酒輸陸問題及討論2月6日小三通專案復航後如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案等問題，她利用春節假期結束前特地跑一趟廈門，與宋濤、潘賢掌等人會面，「宋濤今當面宣布有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行」。至於小三通專案復航後的規劃，大陸方面也持續增加檢疫設備及相關措施，做好疫情把關工作，讓兩岸互動交流愈趨活絡正常化。
陳玉珍也提到，昨晚抵達廈門後，潘賢掌也於晚間宴請他們一行人。餐敘期間，雙方聚焦討論到2月6日小三通專案復航後如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案等問題，福建省也將對小三通通航的各港口投入更多檢疫設備，讓每一位透過小三通前往台灣的旅客，更能確保其健康安全，同時降低金馬醫療量能負擔。
陳玉珍認為，到目前為止專案復航狀況一切平穩，並未出現醫療負荷過重或無法預期的情況，她有信心2月6日小三通會繼續通航，至於能否進一步擴大，讓台商未來也能透過小三通進出大陸，則有待後續繼續努力。