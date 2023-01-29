高雄雙屍案行兇動機曝！投資400萬失利 陸配殺人後輕生
高雄市左營區一棟大樓，今（29）日發生一起兩死命案，警方早上8點多接獲報案，稱有女子跳樓，員警到場後在中庭看見嫁來台灣的中國籍68歲張姓女子倒臥地上，送醫後仍宣告不治。員警透過管理員得知張女住在8樓，開鎖進入房內後，赫然發現52歲邱姓女子陳屍屋中。初步調查是張女由於投資失利，持水果刀殺死同住邱女，隨後畏罪墜樓。不過詳細案發經過與殺人動機，仍待進一步調查釐清。
編輯中心/綜合報導
據了解，張女與邱女本是朋友，張女先生住在高雄榮民之家，張女則從去年起與邱女同住。而後在邱女介紹下，張女砸下400多萬投資生意，不料投資失利，兩人於是因此產生嫌隙。
警方表示，在屋內張女臥房中找到一把沾有血跡的水果刀，而張女墜樓的陽台也留有大片血跡，屋內並無外人入侵跡象，初步研判是張女持水果刀刺殺邱女後，再從陽台墜樓輕生。
不過詳細案發經過與行兇動機，仍待鑑識人員後續確認釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995