攤商送花生喊2024好事發生 侯友宜：期待新北市每天都有
新北市長侯友宜今（29）日在農曆春節假期最後一天，到深坑老街發福袋及向店家、民眾拜年，遇到店家送上花生並大喊「2024好事發生」，侯友宜在受訪時針對媒體記者提到的弦外之音，笑著回應期待新北市每天都有好事發生，相信好事天天都會有，希望努力做事，讓每個事都變成好事。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，只要努力認真的做，讓新北市民每個人能夠平安健康、安居樂業在這塊土地生活，尤其可以帶動北台灣、台灣能夠共好，相信好事天天都會有，希望努力做事，讓每個事都變成好事。
媒體記者另外問到侯友宜近兩日沒有公開行程，侯友宜則是回應，這兩天還是有行程，只不過沒有公開，也留一點時間，早點回家陪家人聊聊天，敘敘家人的溫馨幸福，可以跟家人在一起過這兩天的春節快樂時光。
對於沒有公開的行程，媒體問到是否在為2024做準備？侯友宜表示，其實是因為有很多內部的會議，還有一些工作上在開工後就要馬上就定位，就像捷運還有一些缺失改進完以後，安坑輕軌能夠快速的通車；至於還有一些在中央，因為內閣改組以後，必須要去重新審視，有一些重大的建設開發案，希望市政團隊能夠快速的跟中央新的內閣，大家能夠做好充分溝通，趕快把新北市的建設做到位。