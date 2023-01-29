奧斯卡影后召喚怪獸！《沙贊！眾神之怒》小夥伴越級打怪
導演大衛桑德柏格的新片《沙贊！眾神之怒》27日曝光全新預告，描述青少年比利貝特森只要喊出「沙贊！」，就會立刻變身為成人身體的超級英雄沙贊；他與其他寄養家庭的孩子們，在被賦予眾神的力量後，雖仍在學習如何兼顧青少年的日常及成人超級英雄的生活，但同時也被迫對上阿特拉斯之女，為世界的命運而戰。
記者黃雅琪/綜合報導
沙贊家族由原班人馬出演，包含柴克萊威（飾演沙贊）、亞瑟安傑爾（飾演比利）、傑克狄倫葛雷瑟（飾演 佛萊迪）、亞當布洛迪（飾演超級英雄佛萊迪）、羅斯巴特勒（飾演超級英雄尤金）、梅根古德（飾演超級英雄黛拉）、D.J.科特羅納（飾演超級英雄佩卓）、葛莉絲福爾頓（飾演瑪莉、超級英雄瑪莉）、費絲赫曼（飾演黛拉）、陳琦燁（飾演尤金）、喬芬阿曼（飾演佩卓）、瑪莎米蘭絲（飾演養母蘿莎）、庫柏安德魯斯（飾演養父維克多）以及吉蒙韓蘇（飾演巫師）。
新加入的卡司包含瑞秋曾格勒、劉玉玲及奧斯卡影后海倫米蘭，分別飾演阿特拉斯的3個女兒，她們帶著復仇來到地球，召喚出各種怪獸，試圖找回被沙贊偷走的魔法。預告發布時正逢農曆新年期間，柴克萊威也特別錄製小短片，搞笑變出兔子，祝大家新年快樂。《沙贊！眾神之怒》3月16日全台上映。