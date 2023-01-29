拜天公前夕突發爐！香爐遭人埋生雞頭 廟方怒：會有報應
依據民間習俗，29日（農曆初九）晚間過11點（子時）之後，就要祭祀慶祝天公生日，俗稱「拜天公」，未料北台中城隍廟的天公爐，竟遭人埋下生雞頭，廟方發現之後，於29日凌晨在臉書發文，痛批「做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧！」，並表示已報警處理，後續警方將調閱監視器，依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，廟方指出，當時因天公爐突然「發爐」，所以立即派員清理，不料卻在香爐內發現遭人埋下生雞頭，氣得PO文表示「舉頭三尺有神明，竟敢在城隍爺面前的天公爐埋雞頭，老神在在顯神威，天公生前夕直發爐，清理香爐最深處赫然發現一個塑膠袋，打開一看裝著雞頭。奉勸這位人士，知錯能改，回頭是岸，你的行為破壞不了任何事、傷害不了任何人，相對的會傷到自己，做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧！」
廟方也指出，因雞頭埋得很深，所以按照平日清理方式很難發現，但神奇的是，當時因天公爐發爐，或許冥冥之中神明有指示，才會發現遭人埋放雞頭，也提醒其他廟宇多加注意。目前廟方已通報警方，將積極偵辦追查嫌犯身分。（編輯：林盈君）