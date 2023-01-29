中國恢復審發日本公民赴中簽證　仍未提解禁原因

中國駐日本大使館今（29）下午公布，即日起恢復審發日本公民赴中國普通簽證，根據日媒報導，中方將會在審發簽證時會逐個審視申請個案，並根據每個申請個案的情況來決定是否發出簽證，但官方聲明仍未提解禁原因。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本《共同社》報導，中國駐日本大使館自1月10日公佈暫停審發日本公民赴華普通簽證，日本外務省已經就此事向中國駐日本大使館提出抗議，要求撤銷該措施，此前日本才以防疫為由，先後收緊中港澳旅客入境要求，中方多次表明會反制，時隔二週中國駐日大使館終於宣布，自29日起恢復審發日本公民到中國的普通簽證，不過並未宣佈解禁原因。
報導指出，一名熟知北京當局消息人士表示，中國目前已批准向日韓公民發出某些類型的簽證，中國政府在審發簽證時會逐個審視申請個案，並根據每個申請個案的情況來決定是否發出簽證。
包含日本、韓國等地自中國宣布解封後加強對中入境人士的檢疫要求，日本要求從中國入境旅客提交陰性的新冠病毒檢測證明，直到入境後再檢測，並要求航空公司不增加中國直飛航班的班次、航班要降落在數個指定機場等。
中方為此多次表達不滿，暫停審發日本公民赴華普通簽證，被認為是回應韓國和日本對中國旅客實施的入境限制，中國外交部發言人汪文斌更稱，中方的回應正當合理。
此外，中國外交部高官也在記者會上表示，中國政府會「靈活地實施暫停審發簽證的措施」，包括會向日韓外交官、政府官員、以及有緊急需要的商人發出簽證。