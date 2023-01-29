KID「母嬰同室」初體驗嚇到了！狂勸自己：不能有情緒

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雖然KID很想睡，但木木就跟蟲一樣不斷蠕動，不停發出豬叫聲，讓他無法入眠，直到凌晨4點左右，才開始一連串的任務，「四點左右護理師敲門，開始量媽媽血壓，測量木木體溫，這種白噪音其實蠻好睡，正準備磨一下棉被，蹭一下枕頭，要睡的時候，偉大的母親起床使用電動吸乳器，那個聲音雖然非常靜音，但我想耳朵沒壞掉的人絕對可以在凌晨獨自享受那強大具有母愛的力量。」
但KID不斷告訴自己，「你不能有脾氣，不能有情緒！」便伸出手來安慰老婆，沒想到馬上就被下指令，「老公你可以起床去冰箱幫我拿50ml的母乳餵木木嗎？我用一個超大的微笑，立馬說好啊沒問題，她接著說，再幫我熱一下，當然當然沒有問題，這個我會我可以喔～然後我又循環一次大流程，瓶餵木木，然後他絕對又要準備大便，我抱去洗。」
結果KID通通做完才發現，已經早上6點了，「然後8點10點11點到等等到晚上，到明天到後天都有他的事情喔，不會結束了也不會結束，一輩子的，我終於懂了， 我此刻懂了…」也呼籲粉絲們，「接下來我出月中後，你們在路上看到很像余大哥的我，不用懷疑那就是我，非常歡迎上前跟我分享些被爸爸經媽媽經，我急需這些同溫層的你們。」
最後KID仍不忘Hashtag，對老婆告白喊話，「#老婆辛苦了#老婆每天都在做這件事情#我不偉大只是因為有老婆而強大」另外也怕造成誤會，強調這篇文章，「絕對沒有想要去釣魚！」
網友紛紛留言安慰，「加油！因為最慘、最累的還不是現在喲」、「不是在餵奶，就是換尿布的路上」、「很好很真實甜蜜的負擔，加油啊~你可以的。」（編輯：詹鎰睿）