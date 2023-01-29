寒流發威奪命！醫師提醒保暖自救原則

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桃園地區出現10度以下低溫，桃園市消防局統計，自23日起至29日清晨止，共計91位民眾因無呼吸心跳通報119救護，較上週同期通報80件，上升14%，其中36位民眾因無呼吸心跳而送醫，經桃園市政府衛生局彙整醫院通報送醫資料顯示，其中33位民眾為具潛在內科疾病，主要為心血管疾病、肺炎等原因所造成身體不適，衛生局呼籲市民做好保暖、按時服藥，如有胸悶、心悸等情形，請儘速就醫，避免低溫造成健康危害。
林口長庚紀念醫院急診醫學部趙從賢醫師指出，最近天氣變冷，一定要做好身體的保暖，特別是四肢的末端或是年紀比較大的老人家，都要做好保暖的措施。在保暖之餘，家裡如果有使用瓦斯也要特別注意通風，以免發生一氧化碳中毒。也提醒大家心血管疾病跟腦血管疾病的預防，特別是像心肌梗塞塞，在天氣寒冷的時候比較容易發作，所以像年紀比較大或是有三高，高血壓高血糖高血脂的病人，請不要做激烈的運動，如果有胸悶、心悸、喘不過氣來，就要趕快到急診室就醫。
趙從賢表示，腦中風在低溫的時候也容易產生，所以如果說有發現手腳不能動，特別是單側手腳不能動或者是講話有大舌頭的現象，就一定要趕快把握時間到急診接受治療。
衛生局除啟動長照獨居及高風險個案關懷機制，由各區照管專員以電話關懷2205案，並針對經電話聯絡2次以上未能聯繫到之長者及高風險76個案，由照專或連繫里長、社區保全協助探視，確認長輩皆安全。