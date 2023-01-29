中國春節旅遊熱！四川接待5千萬遊客 國鐵今載1150萬人
中國春節連續假期人潮湧現，根據中國官方多局處統計，中國2023年春節假期旅遊出遊3億人次，實現國內旅遊收入人民幣3758.43億元，包含上海、四川、雲南等省份表現亮眼，其中四川接待遊客5千餘萬人次，今（29）日收假返鄉國鐵更預計載送1150萬人次。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國時隔疫情三年久違大幅度解封，根據中國文化和旅遊部數據中心計算，今年春節假期旅行出遊一共3.08億人次，其中四川省旅遊市場最熱門，接待人數登上全國第一，一共接待5387.59萬人，約獲人民幣242.16億元旅遊收入。其中，樂山大佛景區連續4天門票售罄，創造24小時接待遊客破10萬人次的歷史新高紀錄。
雲南省文旅廳亦通報稱，雲南共接待遊客4514.61萬人，旅遊收入達人民幣384.35億元；上海市則測得，接待遊客1002萬人，旅遊收入達166.40億元。其中，包含上海海昌海洋公園、上海野生動物園、東方明珠、上海科技館等景區分別接待遊客21萬人次、11.8萬人次、9.85萬人次、10萬人次。
中國國家鐵路集團則向《澎湃新聞》透露，全國鐵路今日預計發送旅客1150萬人次，開行旅客列車10559列。尤其年節前1月7日至21日，春運期間全國鐵路客運量大幅回升，累計發送旅客10954.3萬人次。