韓明起取消室內口罩令！僅剩搭車、醫療場所仍需配戴

隨著韓國新冠疫情趨於平穩，韓當局宣布自明 （30）日起大規模取消室內口罩令，除了大眾運輸、醫院、藥局等部分場所外，未來室內場所皆不再需要強制配戴口罩。韓政府表示，將來會在僅剩強制要戴口罩處張貼公告，明確告知民眾，而此後韓國的防疫措施僅剩確診隔離7日。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國中央災難安全對策本部宣布自1月30日起，室內將不再強制戴口罩。韓國總理韓德洙（Han Duck-soo）表示，除了搭乘交通運輸工具、出入醫療設施仍須戴上口罩外，包含各級學校、養老院、商場、健身房等室內場所都不用戴口罩。
報導指出，上述限制的交通運輸工具包含地鐵、巴士、客輪、列車、航班與計程車等，另外韓國中央防疫對策本部還建議5種情況應佩戴口罩，包括有症狀或與疑有症狀者接觸過、與高風險人群有過接觸、確診者密切接觸者，以及處於密閉、密集、密集接觸場所，或是在有合唱、高喊、對話等生成飛沫行為的人員密集場所。
另外《美國之音》報導，在韓國首都首爾，仍有許多居民不同意取消配戴口罩的規定，因為擔心病例數會暴增、或是會傳染給家人。根據韓國1月稍早所做的一項民調顯示，就算口罩強制令解除，也有66％的韓國人會繼續戴口罩。