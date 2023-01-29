王力宏演唱會復出哽咽鞠躬！范瑋琪現身「吐4字」力挺
歌手王力宏，自從2021年陷入婚變風暴後，沉寂一年之久，終於在美國拉斯維加斯舉辦個人演唱會「ONE Lee Hom Wang」宣告正式復出，除了家人到場支持，也湧進不少圈內好友力挺，其中，同樣歷經負面風波的范瑋琪也在現場，並在IG上喊話「為你禱告！」
娛樂中心/綜合報導
王力宏於美國時間28日在拉斯維加斯舉辦演唱會，不僅現場4千多個座位銷售一空，他也以一頭長髮的造型，再搭配樸素的黃色西裝外套、牛仔褲登台，似乎象徵著回歸初心，在唱完《你不在》後，他感性的向粉絲說：「人生中總是有摔倒的時候，過去的一年對許多人來說應該不容易吧！像我去年就不太容易，如果生命可以改變，幸或不幸，我都虛心接受。」
此外，王力宏在獻唱另一首新歌《想見就能相見》時，也許是心中有所感觸，他邊唱邊哽咽，而台下歌迷也紛紛大喊，替他加油打氣。而在最後一首安可曲《Kiss Goodbye》唱完後，演唱會就在王力宏深深的一鞠躬之下結束。
對此，好友范瑋琪，稍早也在IG限時動態分享，她在現場的畫面，並標註王力宏的IG帳號寫下：「恭喜Homeboy，為你禱告。」顯現兩人深厚的友情。（編輯：詹鎰睿）