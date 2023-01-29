高雄左營區命案！她狂砍16刀殺女室友 檢警相驗結果出爐
29日，高雄市左營區發生兇殺命案，69歲的張姓陸籍女子，持刀砍死42歲的邱姓台籍同住女友人之後，疑似畏罪墜樓身亡。晚間檢警相驗後，被害人邱女共遭砍16刀，其致命傷為靠近胸口心臟處的一刀，而詳細死因，還要待檢警進一步釐清。
編輯中心/綜合報導
根據檢警調查，張姓陸籍女子為外配，早年來台嫁給榮民，於丈夫去世後繼承了桃園房產，在桃園居住多年，被害人邱女則是張女好友。因邱女先前曾從事房地產工作，張女遂將桃園房產、以及賣房的400萬元交給邱女投資，未料邱女之後改行轉烘焙業，讓張女認為邱女並未將錢拿去投資，雙方因此發生嫌隙。
張女賣掉桃園房產後，與邱女及其女兒同住在高雄，據悉於案發前，張女曾前往大樓社區警衛室，送給警衛一瓶染髮劑，並稱說「自己用不到了」，沒想到之後就發生命案。（編輯：林盈君）
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