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周子瑜返韓開工了！現身機場「穿搭藏亮點」　被讚超親民

▲周子瑜回到韓國準備開工，並以一身毛茸茸的裝扮現身機場。（圖／翻攝周子瑜IG、뉴스엔·NewsenTV YouTube）
▲周子瑜回到韓國準備開工，並以一身毛茸茸的裝扮現身機場。（圖／翻攝周子瑜IG、뉴스엔·NewsenTV YouTube）

娛樂中心/綜合報導

南韓女團「TWICE」人氣成員周子瑜，今（29）日結束長達13天的返台過年旅程，回到南韓準備開工。今早，周子瑜也已經悄悄抵達仁川機場，仍吸引大批媒體與歌迷到現場接機，有趣的是，周子瑜的穿搭裝扮，與先前在平溪放天燈的服裝一樣可愛又親民，意外獲得粉絲們討論。

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今日早上，周子瑜以奶茶色的毛絨外套、寬褲和一頂白色漁夫帽，現身南韓仁川機場，同時也推著3個行李箱出境，儘管穿著打扮十分低調，但戴著口罩的她，仍親切的跟媒體、粉絲們問好，心情看起來非常不錯。

▲周子瑜回到韓國準備開工，並以一身毛茸茸的裝扮現身機場。（圖／翻攝周子瑜IG、뉴스엔·NewsenTV YouTube）
▲周子瑜一到機場，就吸引大批媒體包圍跟拍。（圖／翻攝뉴스엔·NewsenTV YouTube）
有趣的是，隨著畫面曝光後，就有不少網友發現，周子瑜這套「毛茸茸」裝扮，包含奶茶色的毛絨外套、白色的漁夫帽以及寬鬆長褲，給人一種親切又不失可愛的味道，意外加分許多，也有人發現，這造型就是周子瑜之前在平溪放天燈的一樣，十分親民。

▲周子瑜回到韓國準備開工，並以一身毛茸茸的裝扮現身機場。（圖／翻攝周子瑜IG、뉴스엔·NewsenTV YouTube）
▲直到上車前，周子瑜不忘對著媒體們揮手致意，展現十分親民的一面。（圖／翻攝뉴스엔·NewsenTV YouTube）
由於周子瑜在台過年期間就到處趴趴走，包含台北101、平溪、十分車站等等，也和10年前的舞蹈啟蒙恩師嘻小瓜聚餐，值得一提的是，她完全沒有明星的包袱，還會偷偷拿下口罩，直接在大庭廣眾下拍照，跟遊客一樣享受旅程，同時也開心在IG上寫下：「願大家心想事成，年年有瑜。」（編輯：詹鎰睿）


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