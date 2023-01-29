內閣名單陸續出爐！陳建仁團隊成型　蘇貞昌明率內閣總辭

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陳建仁當天晚間便公布首波人事名單，院本部部分，副院長為鄭文燦、秘書長由李孟諺留任、政務副秘書長何佩珊續留、發言人為陳宗彥。
另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。
首長部分，有經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會新任主委管碧玲、財政部長莊翠雲、僑務委員會委員長徐佳青、行政院原子能委員會主委張靜文。
徵詢第2天，陳建仁晚間在臉書公布第2波內閣成員名單，包函內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元及數位發展部長唐鳳。
另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。
而攸關總統職權的兩岸國防外交事務首長，陳建仁今天說，經與蔡總統商討後，確認外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任。
另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺將由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。
由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。
內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。（編輯：張良知）1120129