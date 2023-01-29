黃豪平深夜曬「日本遊記」！網見地點鼻酸了：要為你哭泣
台灣藝人黃豪平，因幽默詼諧的談話風格，深受各大節目、廠商喜愛，近期也在脫口秀、喜劇上表現突出，廣受觀眾好評。近日，不少人趁著過年期間出國旅遊，也讓黃豪平有感而發，親自寫下日本遊記，一解去不了日本的哀愁，沒想到大家看完後，紛紛感到鼻酸，「這篇文章看到要為你哭泣」
娛樂中心/綜合報導
黃豪平深夜在臉書PO文寫下，「這個過年終於一解三年去不了日本的哀愁…」可以看到他貼出的9張美食照片，包含壽司、拉麵、抹茶粉、甚至還有大阪燒、居酒屋的串燒店等等，讓人彷彿真的置身在日本一樣，以為黃豪平和女友，兩人真的在日本旅遊。
但事實上，這些照片地點通通都在台灣，原來黃豪平寫的是「仿日本遊記」，以吃遍日本美食的方式，幻想自己真的在日本，包含去微風信義吃海鮮丼、一蘭拉麵吃麵、燒肉、居酒屋串燒、以及饒河夜市的大阪燒，甚至還跑去兒童新樂園，幻想是在環球影城，最後更留下一句「哇，大阪的一切都太美好了！」
網友看完後紛紛笑歪吐槽，「你講得感覺台灣就都可以吃到了，以為你在台灣勒」、「差點以為你在日本還那麼想念台灣」、「我差點被你騙了」，但也有人感到一陣鼻酸，「這篇文章看到要為你哭泣」、「好精彩的催眠實境秀~看著看著我也覺得去了一趟真大阪，謝謝豪平」、「身為一位舞台劇演員，想像力果然是需要日以繼夜的訓練。」（編輯：詹鎰睿）