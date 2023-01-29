蓮潭燈會超好玩！全方位虛實遊戲體驗登場

高雄蓮潭燈會的18米全台最高最萌ㄇㄚˊ幾兔主燈，及炫目燈光展演，27日開幕吸引近30萬人嗨爆蓮池潭。強檔活動一波接一波，觀光局又推出解鎖蓮潭大秘寶實境闖關遊戲、古裝cosplay、及專屬兒童的森林公園及景觀公園。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，本屆燈會周邊搭配的線上線下活動相當精彩，這次特別推出三種線上結合線下的燈會遊戲。首先推出高雄蓮潭燈會專屬實境遊戲「蓮潭覓寶」，現已在蘋果APP Store 以及Google Play商店上架，故事背景圍繞在蓮池潭的秘寶傳說，埋藏在蓮池潭的各處寶藏，等待著挖寶者的到來，只要能夠挖出寶藏，就能獲得兔年的開運祝福，以及周遭商家的優惠券獎勵。
此外，觀光局團隊也以濃濃台灣味發想，並結合環潭各異其趣的廟宇場景，規劃古裝體驗活動，在孔廟工廠準備特色男女古裝與道具，讓您放心自由搭配，在古色古香的建築襯托下，賞燈之餘還能一秒穿越回古代cosplay，化身俠客與仙女，拍出張張經典古裝美照，租借費用只要一百元起！
觀光局團隊更於蓮池潭東北側，打造專屬兒童的森林公園，是高雄首座兒童共融遊憩場，面積約3.7公頃，除有最受小朋友歡迎的遊戲大沙坑及彩色水管山丘，陸續建置南台灣最長的30米溜索設施，讓小朋友體驗速度奔馳的感覺。在公園內還打造全新童話故事場景的「奇幻樂園」，模仿愛麗絲夢遊仙境內的人物與場景，讓小朋友身入其境有如童話故事中人物。
而為了讓精力充沛的小朋友能夠好好放電，還有獨特的景觀迷宮。更多資訊請密切注意高雄旅遊網官網及FB專頁。