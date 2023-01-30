今晨4.8°C！白天起回暖日夜溫差大 週四東北季風再增強
中央氣象局表示，今（30）日清晨受輻射冷卻影響，最低溫出現在苗栗公館只有4.8度，西半部及宜蘭最低溫約9到11度，花東則落在10到14度之間，局部近山區或河谷會再低1到2度，感受寒冷，請多注意保暖。白天北部及宜花溫度比前一天更高，高溫落在18到21度之間，中南部及臺東預估可以來到21到25度，感受較為溫暖，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著；降雨方面，各地大多晴到多雲，可以看到陽光，僅花東地區及恆春半島有零星飄雨。
編輯中心/綜合報導
氣象局持續發布低溫特報，清晨輻射冷卻影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晨至白天新北、桃園、新竹、苗栗、南投有連續10度左右或6度以下(橙色燈號)氣溫發生的機率，請注意防範。
週二、週三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨。
週三晚起至週六東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；水氣逐步增加，週三晚起至週四大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週五起北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量亦增多。
下週日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，夜晚清晨各地天氣仍較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：倪浩軒）