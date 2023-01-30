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兔年開紅盤！台積電飆漲領軍　台股早盤大漲逾530點

▲台股今（30）日兔年開紅盤，早盤大漲逾530點，直接衝上年均線，其中權值王台積電領漲，早盤大漲35元，來到542元元，漲幅7%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（30）日兔年開紅盤，早盤大漲逾530點，直接衝上年均線，其中權值王台積電領漲，早盤大漲35元，來到542元元，漲幅7%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股農曆春節休市12天，春節期間美股漲多跌少，台積電美國存託憑證（ADR）更是大漲超過7%，而台股今（30）日兔年開紅盤，早盤大漲逾530點，直接衝上年均線，其中權值王台積電領漲，早盤大漲35元，來到542元元，漲幅7%，也領軍台積電概念股與半導體族群，另外，IC設計與車用電子也漲聲響起，表現亮眼。

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美股上週五（27日）道瓊工業指數上漲28.67點，或0.08%，收33978.08點；標普500指數上漲10.13點，或0.25%，收4070.56點；那斯達克綜合指數上漲109.30點，或0.95%，收11621.71點；費城半導體指數下跌21.33點，或0.72%，收2945.27點。

台北股市今（30）日兔年開紅盤，早盤大漲530多點，來到15465點，漲幅3%以上。權值王台積電早盤漲35元以上，來到542元，漲幅逾7%，股價創6個月新高，也激勵台積電概念股，如祥碩、世界先進早盤漲5到6%，上品漲9%、精測漲5%，日月光、中砂、聯發科、世芯-KY、宜特漲3到4%。

至於半導體概念股也紅通通，南亞科、采鈺、聯電漲3到5%。IC設計族群同樣強勢，矽力-KY直接拉上漲停板，昇佳電子漲9%、創意與愛普漲5%。而電動車零組件概念股表現亮眼，康舒飆漲停，和泰車、貿聯-KY、德微、和大漲4到5%，裕隆飆漲停。其他重要電子股如鴻海、友達、群創、大立光、國巨則漲2到4%。

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