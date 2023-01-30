車子拋錨想換車 6同學集資1本刮中200萬元加賓士車
台灣彩券公司新春限量推出的2000元刮刮樂，持續有中獎好消息傳出，這次是年約25歲的中獎人與6位國小同學，每年過年會一起過去彩券行同學那拜年。由於今年負責開車載大家前來的同學半路車子拋錨，比約定的時間晚到，看到店內「2000萬超級紅包」獎項有賓士休旅車，想把舊車換掉，因此大家決定集資買一本，沒想到居然真的幸運刮中200萬元加賓士休旅車。
記者顏真真／台北報導
今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。根據台灣彩券公司統計，截至1月28日止，已刮出1個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、197個100萬元
最新被刮出200萬元加賓士休旅車的是位在新北市樹林區復興路的「采億彩券行」。根據彩券行的描述，幸運刮中200萬元加賓士休旅車是6位國小的同學、年約25歲，也是彩券行簡小姐的同學，每年過年這6位同學都會約在彩券行拜年，等簡小姐一起去聚餐。
不過，今年負責開車載大家前來的同學半路車子拋錨，比約定的時間晚到，因此，當看到店內「2000萬超級紅包」獎項有賓士休旅車，於是6人決定集資買一本，還打趣說如果中獎就可以把舊車換掉，之後聚會就有賓士可以開了，沒想到居然真的幸運刮中200萬元加賓士休旅車。彩券行簡小姐也開心表示，很替同學們高興，大家多年情誼添加了一個新故事。