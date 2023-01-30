涉林義傑「著作權蟑螂」案 律師認罪卻未繳錢緩起訴飛了
超馬好手林義傑（現名林瀚駩）涉「著作權蟑螂」案，被指控涉嫌經營「真相智財顧問公司」，與律師合作，先向影視業者包攬取締盜版影片業務，再將影片上傳到P2P網站誘捕網友下載，「釣魚」提告要求網友支付和解金。檢方去年9月起訴林義傑等6人，而涉案鄭姓律師、余姓會計師、陳姓員工3人因認罪，則獲緩起訴處分。不過檢方發現鄭姓律師和陳姓員工未在期限內支付18萬元處分金，今（30）日撤銷2人緩起訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，林義傑旗下的「真相智財」顧問公司被查出，涉與3名律師合作，向威視電影、甲上影視等業者包攬取締盜版影片業務，先自國外取得台灣還未上映的電影授權，並將電影檔案製成種子上傳到下載軟體BT，以「釣魚」方式等待網友上鉤，再追查下載者IP向警方提告，事後跟下載者私下談和解、取得和解金。
有時為了獲取更多IP，還刻意調整頻寬，加快檔案下載的速度，引誘更多網友上鉤。近1年全台各地檢署受理該公司提告的案件，就有近千件，外界砲轟林義傑是「進化版」著作權蟑螂。檢警於去年6月間發動搜索、約談，訊後諭令林義傑20萬元交保。並在去年9月依違反《律師法》及《刑法》包攬他人訴訟罪嫌，起訴林義傑、2名律師、3名員工共6人。
當時涉案的鄭姓律師、余姓會計師、陳姓員工因認罪而獲得緩起訴，條件是繳庫18萬元。但檢方發現鄭姓律師和陳姓員工都未在期限內繳錢，今日決定撤銷緩起訴處分，後續將再依法追加起訴。（編輯：倪浩軒）