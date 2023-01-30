本田粉請準備，11代Honda Civic e:HEV將於2/23發表

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Honda Taiwan在去年底帶來重磅消息，就是要在2023年導入11代Civic，而且還是Civic e:HEV Hatchback車型，當時僅透露預計於第一季末與第二季時導入，而近日則掌握到消息，Civic e:HEV將會在2/23進行發表。
在發表前先快速了解Civic e:HEV簡單規格，首先車身尺碼方面Civic e:HEV為4,550mm×1,800mm×1,408mm，軸距2,735mm。動力部分Civic e:HEV搭載全新開發的2.0升引擎與電動馬達組合配置，具有184hp最大馬力與32.1kgm最大扭力，及擁有41%的熱效率表現。與一般內燃機相比e:HEV電油系統最大特色就是低中速時可以純電行駛，若重踩加速或高速公路引擎則會介入，如此一來在WLTC測試下能繳出24.2km/L油耗表現。
再來就是消費者最關心的售價部分，由於此次Civic e:HEV為進口身分，加上引擎技術、現今物價成本等多項因素，因此相信消費者已有做好百萬喜美的心理準備，而據流出訊息Civic e:HEV車價有可能會落在130～150萬元左右，實際價格與車型編制待2/23發表就會知道。