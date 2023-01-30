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內閣新手上路　盧秀燕：大家多點包容與祝福才是國家之福

▲盧秀燕帶著3名中信女孩一起團拜，宣傳3月將上場的世界棒球經典賽、亞錦賽。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.30）
▲盧秀燕帶著3名中信女孩一起團拜，宣傳3月將上場的世界棒球經典賽、亞錦賽。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.30）

記者顏幸如／台中報導

行政院長陳建仁率領的新內閣明將新手上路，國民黨台中市長盧秀燕今二度重申，陳內閣新手上路，希望大家多給點包容、時間與祝福，並強調「行政團隊運作平安順利，才是國家之福」。對於北京解禁63家台灣食品輸中，她表示台灣是以出口為導向的國家，任何市場的開通或打通都是好事。

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盧秀燕今（30）日上午連趕台中市政府、市議會兩場新春團拜，她在市府帶著3名中信女孩，宣傳3月將上場的世界棒球經典賽、亞錦賽，以及下週舉行的中台灣燈會。盧秀燕致詞時指出，自己只在4年前主持過市府新春團拜，隨後因疫情影響停辦，今天是第2次，她格外珍惜，將率市府團隊一起加油，讓台中更好。

▲盧秀燕趕往市議會參與團拜，並領取議長張清照發送的紅包。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.30）
▲盧秀燕趕往市議會參與團拜，並領取議長張清照發送的紅包。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.30）
媒體問她有關陳建仁組閣，多位閣員卻是老面孔一事，盧秀燕不改先前說法，連說2次「陳內閣新手上路，大家應該多給一點包容、多點時間、多些祝福」，並強調「希望行政團隊運作平安順利，這才是國家之福」。

對於北京解禁63家台灣食品輸中，盧秀燕認為是好事，她說台灣是以出口為導向的國家，各行各業產品銷往全世界、中國大陸，任何市場的開通或打通都是好事，希望越來越多產品銷出去、錢能進來，自己很高興聽到這樣的消息。

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