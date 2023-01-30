大樂透開獎！連5摃頭獎上看3.3億元　百萬大紅包號碼出爐

兔年經濟展望　國泰金蔡宏圖：短暫輕度衰退、下半年反彈

▲兔年首個上班日，國泰金董座蔡宏圖也在今（30）日新春勉勵同仁，解封後面對新動能善用核心職能創造永續價值。（圖／國泰金提供）
▲兔年首個上班日，國泰金董座蔡宏圖也在今（30）日新春勉勵同仁，解封後面對新動能善用核心職能創造永續價值。（圖／國泰金提供）

記者顏真真／台北報導

兔年首個上班日，國泰金控董事長蔡宏圖今（30）日在新春拜年時，也提到對2023年經濟展望的看法。他認為，大抵來說，上半年觸底，下半年反彈回升的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為今年會比2022年要來得好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡宏圖表示，過去幾年，市場變化很大，他也感謝集團同仁的努力付出，但也提到，為了因應未來市場的波動，要不斷檢視可以改善精進的地方，也要擘畫未來掌握機會，為公司與客戶創造更多價值。

他說，2022年是艱辛的一年，疫情持續，俄烏戰爭爆發，通膨浮現，聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

2023年經濟展望很多機構提出不同預測，蔡宏圖表示，大抵來說，上半年觸底，下半年反彈回升的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為今年會比2022年要來得好。

他還談到，持續3年的疫情，提升人類面對病毒的韌性，進入2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。

而科技創新的腳步並沒有停歇。蔡宏圖指出，假以時日，可以想見AI推動的各種應用一定更廣泛滲透我們的工作與生活，因此，要深入研究了解，學中做，做中學，並且去思考如何運用新型科技，來提升我們的營運效能與服務品質。

他最後也提到，集團業務跟廣大消費者息息相關，務必要往前洞見消費者生活型態與工作的改變和需求，落實以客戶為中心，才能長期得到客戶的信賴，尤其在追求永續發展之下，要善用集團各項業務的核心職能精進ESG的每一個面向。

人物／首位國有財產業務出身的財長　莊翠雲面臨挑戰多

股匯齊揚！兔年首個交易日　新台幣早盤強升逾2角

今日最聚焦／彩券加碼9億　專家教你這樣做提升中獎運

車子拋錨想換車　6同學集資1本刮中200萬元加賓士車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀