兔年經濟展望　國泰金蔡宏圖：短暫輕度衰退、下半年反彈

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他說，2022年是艱辛的一年，疫情持續，俄烏戰爭爆發，通膨浮現，聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。
2023年經濟展望很多機構提出不同預測，蔡宏圖表示，大抵來說，上半年觸底，下半年反彈回升的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為今年會比2022年要來得好。
他還談到，持續3年的疫情，提升人類面對病毒的韌性，進入2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。
而科技創新的腳步並沒有停歇。蔡宏圖指出，假以時日，可以想見AI推動的各種應用一定更廣泛滲透我們的工作與生活，因此，要深入研究了解，學中做，做中學，並且去思考如何運用新型科技，來提升我們的營運效能與服務品質。
他最後也提到，集團業務跟廣大消費者息息相關，務必要往前洞見消費者生活型態與工作的改變和需求，落實以客戶為中心，才能長期得到客戶的信賴，尤其在追求永續發展之下，要善用集團各項業務的核心職能精進ESG的每一個面向。