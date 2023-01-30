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兔年職缺關鍵字出爐　永續、解封、數位轉型看俏

▲兔年職場熱門工作，與三大議題有關，包含「綠能與永續經營」、「邊境解封」以及「數位轉型」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲兔年職場熱門工作，與三大議題有關，包含「綠能與永續經營」、「邊境解封」以及「數位轉型」。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

兔年今（30）日正式開工，迎接2023年的職場，又有哪些新趨勢？人力銀行公布「兔年新春開工調查」，關於兔年職缺關鍵字，包含永續經營、邊境解封、數位轉型，有6大工作機會看俏。

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Yes123求職網發言人楊宗斌預估，兔年職場熱門工作，與三大議題有關，包含「綠能與永續經營」、「邊境解封」以及「數位轉型」。例如看好風電產業，成為新的「護國群山」，全球解封後，外派與旅遊業工作回溫，因應疫情，歷經過去三年的數位轉型陣痛期，企業也逐漸進入收割期。

首先是「風電工程師」，目前幾乎都是來自歐洲的人才協助建置，近期開始有焊接人才的培訓班成立。一個風力發電機組的設立與維運，人員需要搭船、潛水、攀爬，屬於高壓、高風險工作，薪資待遇當然是屬於百萬年薪等級，未來這類人才在台灣將是「奇貨可居」。

楊宗斌進一步表示，同樣是環保領域，「ESG管理師」已成為企業永續經營部門的要角，除了撰寫營運報告書，並隨時了解全球法規的變更，還有監督公司製程的改善，因此除了外語能力，法務與工業管理都要涉獵外，像是農學院、生物相關科系，應徵時也有加分作用，年薪約60至70萬，但是未來職涯可以鎖定的方向，也就是以擔任「永續長」一職。

隨著正式邊境解封，跨國企業也恢復大量「外派儲備幹部」的招募，從金融業到製造業，甚至餐飲業，資方都會以此職務來培訓接班梯隊！年薪可達120萬元起跳，但都要求能獨立作業與第二外語能力，並能解析外派地的政經局勢，即時回報母公司。

楊宗斌透露，因應解封後的報復性出遊潮，「旅遊規劃師」的需求也回來了，不論是國外或國內，針對自由行或團客需求，能客製化或標準化各種旅遊行程，只是仍有業務招攬壓力，且採底薪加上業績獎金方式，旺季時的年薪，仍有機會上看70至80萬的水準。

最後是後疫情時代的電商，進入蓬勃發展階段，因應各種APP的開發，在後台部分，需要「大數據分析師」，解讀消費者的習性，解析營運策略的優缺點，可以優化APP軟體的內容，甚至改善企業行銷模式，這類人才年薪可達80至100萬。

楊宗斌指出，電商的前台部分，包含社群互動與影音呈現，都需要「數位行銷師」來規劃，透過粉絲流量的變化，轉換成金流的變化，掌握商業脈動，即時調整行銷策略，也能隨時處理客訴問題，預估年薪為50至70萬。

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