蘇貞昌稱緣盡於此　喊話內閣「我來擔待，各位留下來」

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蘇貞昌說，幾天前總統蔡英文公開大力地肯定、感謝行政團隊，就是講各位努力所做出來的成績，自己也與有榮焉，而且覺得確實是走過這4年，很值得一起努力的日子，覺得非常非常感謝。
蘇貞昌說，今天是自己主持的第203次院會，這一次當行政院長已經1478天，從2019年1月14日站在這裡和大家在一起，這每一天每一天、這每一次每一次的院會，在這個地方真的是殫精竭慮，真的是盡心盡力，窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，全心為這個國家、這個土地、為人民，都想做到最好。
蘇貞昌說，限於自己能力有限，還是覺得有些地方做得不夠，但各位確實是做得非常好，這要由自己這個帶頭的人來承擔，現在依《憲法》規定，大家緣盡於此，這個是當整個情勢走到這裡，「要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來。」
蘇貞昌表示，自己看這個團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，大家都通過了檢驗，而且是純度萬分之9,999，成色十足，而各位也真的繼續地能為國為民，覺得大家還是被看見、被肯定，自己就覺得很放心。
蘇貞昌指出，旗號有改、隊形有變，但要守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，所以自己雖然今天就要和各位來道謝、也道別，但看著各位繼續在未來院長陳建仁的領導下，同樣在這個房間、同樣在這個土地上繼續努力，覺得非常地安慰，也覺得非常地高興，各位接下來要更大的努力。
蘇貞昌回憶起在1月12日宴請大家，送大家一隻茶壺，今天沒什麼可以送給大家，送大家一些好茶葉，請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享。也很高興有很多話要想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以在茶袋上給各位留了一張小卡片代表自己的心意，請各位琢磨。
最後蘇貞昌表示，自己還是非常非常地謝謝時代的惠賜、總統的信任、立法院的幫忙、大家的全心全力，讓他有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這4年，「我還是一句老話，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你。」