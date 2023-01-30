金管會黃天牧開春團拜　兔年迎春有5大期許

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展望未來，金管會期許共同與證券期貨業者及周邊單位深耕5大面向。第一，將擴大海外招商引資：疫情逐步解封，為持續壯大台灣資本市場規模並增加台股量能，希望相關單位積極與中介機構、全球相關企業及台商組織合作，積極推動海外企業加入台灣資本市場，希望透過招商引資，擴大台灣資本市場量能，另外也希望集保擴大業務量能。
第二，協助國內產業與企業轉型：疫情、戰爭、氣候變遷等因素已改變供需模式及供應鏈布局，台灣產業結構及企業經營亦處於轉型升級的關鍵階段，資本市場須能及時因應。去年上市櫃公司股票籌資達3,162億元，為有統計以來新高，希望持續透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求。另外，也希望今年創新板及戰略新板大展鴻圖，有更多企業加入這二個板塊，形塑台灣創新產業的聚落。
第三，深化永續發展的基礎工程：去年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司以合併財報母子公司為範圍，在2027年底前完成溫室氣體盤查，2029年底前完成溫室氣體盤查之查證。另外，發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，提供業者永續發展轉型上的規範及方向。還有「金融資安行動方案 2.0」，以及今年3月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，這是將公司治理3.0進一步更張成為第4版。
第四，加強投資人教育宣導及防制金融詐騙：資本市場投資人結構已發生變化，年輕朋友參與率持續提升，如何讓投資人明確認知風險，並對自己的投資行為負責，以及如何協助民眾在紛雜的資訊中，分辨真假以避免遭受詐騙，證券期貨周邊單位將透過多元管道強化宣導。
第五，掌握國際脈動及強化國際合作：除了招商引資外，也要隨時掌握國際金融市場的動態以及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，要走出去，爭取合作機會，爭取台灣的能見度，讓台灣在國際資本市場上發光發亮。