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金管會黃天牧開春團拜　兔年迎春有5大期許

▲金管會主委黃天牧30日表示，新的一年將與證券期貨業者及周邊單位群策群力耕耘5大面向。（圖／金管會提供）
▲金管會主委黃天牧30日表示，新的一年將與證券期貨業者及周邊單位群策群力耕耘5大面向。（圖／金管會提供）

記者許家禎／台北報導

證交所今（30）日上午舉行證券暨期貨業新春團拜，主管機關、周邊單位及公會組織睽違3年終於齊聚一堂，為資本巿場開啟兔年序幕。金管會主委黃天牧表示，新的一年將與證券期貨業者及周邊單位群策群力耕耘5大面向，包括擴大海外招商引資、擴大海外招商引資、深化永續發展的基礎工程、加強投資人教育宣導及防制金融詐騙以及掌握國際脈動及強化國際合作。

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金管會主委黃天牧致詞時表示，去（2022）年在俄烏戰爭、通貨膨脹與升息等劇變中，我國上市櫃股票總市值達48.7兆元，總成交值達71兆元，均維持歷年次高水準，上市櫃公司全年營業收入亦穩健增長5%。此外，去年實施多項發行、交易與資訊揭露等面向的精進措施，以及推動ESG、強化資訊安全等，這些都是資本市場持續成長的養分。

展望未來，金管會期許共同與證券期貨業者及周邊單位深耕5大面向。第一，將擴大海外招商引資：疫情逐步解封，為持續壯大台灣資本市場規模並增加台股量能，希望相關單位積極與中介機構、全球相關企業及台商組織合作，積極推動海外企業加入台灣資本市場，希望透過招商引資，擴大台灣資本市場量能，另外也希望集保擴大業務量能。

第二，協助國內產業與企業轉型：疫情、戰爭、氣候變遷等因素已改變供需模式及供應鏈布局，台灣產業結構及企業經營亦處於轉型升級的關鍵階段，資本市場須能及時因應。去年上市櫃公司股票籌資達3,162億元，為有統計以來新高，希望持續透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求。另外，也希望今年創新板及戰略新板大展鴻圖，有更多企業加入這二個板塊，形塑台灣創新產業的聚落。

第三，深化永續發展的基礎工程：去年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司以合併財報母子公司為範圍，在2027年底前完成溫室氣體盤查，2029年底前完成溫室氣體盤查之查證。另外，發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，提供業者永續發展轉型上的規範及方向。還有「金融資安行動方案 2.0」，以及今年3月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，這是將公司治理3.0進一步更張成為第4版。

第四，加強投資人教育宣導及防制金融詐騙：資本市場投資人結構已發生變化，年輕朋友參與率持續提升，如何讓投資人明確認知風險，並對自己的投資行為負責，以及如何協助民眾在紛雜的資訊中，分辨真假以避免遭受詐騙，證券期貨周邊單位將透過多元管道強化宣導。

第五，掌握國際脈動及強化國際合作：除了招商引資外，也要隨時掌握國際金融市場的動態以及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，要走出去，爭取合作機會，爭取台灣的能見度，讓台灣在國際資本市場上發光發亮。


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