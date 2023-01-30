陳建仁也被爆論文涉抄襲 馬英九：正副院長都有學術問題
準閣揆陳建仁即將上任之際，近來卻遭國民黨指控，2007年擔任國科會主委期間，其共同掛名的學術論文曾涉抄襲，加上準副閣揆鄭文燦也曾遭爆論文抄襲。對此，前總統馬英九今（30）日痛批，不論行政院長、副院長都有學術倫理問題，難以成社會仰望對象。馬英九也喊話，2024以下架民進黨為目標，盼改變錯誤政策與不斷犯錯的政府，讓台灣脫胎換骨。
記者翁子竣／台北報導
國民黨今於中央黨部舉行112年春節團拜，馬英九致詞砲轟民進黨，前新竹市長林智堅論文抄襲罪證確鑿，民進黨仍不顧是非與形象堅持全黨挺一人，輿論為之譁然，又繼續挑釁刺激對岸，使兩岸關係越來越緊張，不論黑金、論文、槍擊及殺警案，都是民進黨執政不力、治國傲慢的具體事證，也摧毀了過去選民信賴，未來選民將會用選票唾棄。
馬英九說，雖民進黨在國會仍占多數，但濫權、亂政氣焰依舊高漲，去年選戰顯示，「民眾已無法接受走向獨裁的腐化民進黨」，他喊話國民黨會團結一致，迎來2024總統大選勝利。
談到陳建仁出任閣揆，馬英九直言，外界有不少批評，因不論院長、副院長都有學術倫理問題，難以成為社會仰望對象，且總統蔡英文的學位與論文，何嘗不是有類似問題？國民黨也要自我檢討，並且以此為鑑，更努力團結讓人民信賴，以2024年下架民進黨為目標為台灣找出路，不但要改變錯誤政策，更要改變不斷犯錯的政府，讓台灣真正脫胎換骨。
最後，馬英九也期許表示，新的一年盼海峽兩岸以對話取代對抗、以謀和消弭戰爭，回到10年前兩岸和平與繁榮，「因為戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，面對即將來到的總統大選，國民黨要肩負民眾期待，結合所有力量精誠團結，成為民眾最優秀、最穩健的選擇。